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Сегодня, 14:33

УЕФА спустя два месяца признал ошибку арбитра в матче Германия — Испания на Евро-2024

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Судейский комитет УЕФА признан ошибочным решение арбитра о неназначении пенальти в четвертьфинальном матче Евро-2024 между Германией и Испанией (1:2, ДВ).

В добавленное время встречи мяч в штрафной попал в руку защитника испанцев Марка Кукурельи, однако судья Энтони Тэйлор не стал ставить одиннадцатиметровый удар. В конечном итоге «красная фурия» прошла в полуфинал первенства, забив гол на 119-й минуте.

«В этом случае защитник останавливает удар по воротам рукой, которая находится не очень близко к телу и становится больше, поэтому должен был быть назначен пенальти», — приводит слова представителя комитета Relevo.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы-2024, обыграв в финале англичан со счетом 2:1.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу

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