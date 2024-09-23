УЕФА спустя два месяца признал ошибку арбитра в матче Германия — Испания на Евро-2024

Судейский комитет УЕФА признан ошибочным решение арбитра о неназначении пенальти в четвертьфинальном матче Евро-2024 между Германией и Испанией (1:2, ДВ).

В добавленное время встречи мяч в штрафной попал в руку защитника испанцев Марка Кукурельи, однако судья Энтони Тэйлор не стал ставить одиннадцатиметровый удар. В конечном итоге «красная фурия» прошла в полуфинал первенства, забив гол на 119-й минуте.

«В этом случае защитник останавливает удар по воротам рукой, которая находится не очень близко к телу и становится больше, поэтому должен был быть назначен пенальти», — приводит слова представителя комитета Relevo.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы-2024, обыграв в финале англичан со счетом 2:1.