УЕФА: Великобритания и Ирландия, Турция, Италия подали заявки на проведение Евро в 2028 и 2032 годах.

Сегодня, 12 марта, УЕФА получил три досье с заявками от национальных ассоциаций, заинтересованных в проведении чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, Англия, Ирландия подали заявки на проведение чемпионата Европы 2028 года. Италия претендует на проведение турнира в 2032 году. Отметим, Турция подала заявку на проведение Евро в 2028 и 2032 годах.