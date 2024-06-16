УЕФА возбудил дело из-за поведения болельщиков Албании на Евро-2024

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Албании за поведение болельщиков на матче первого тура группового турнира чемпионата Европы против Италии, сообщает пресс-служба УЕФА.

Организация выдвинула обвинения по бросанию на поле болельщиками посторонних предметов, использованию пиротехники, выходу фанатов на поле и демонстрации провокационного сообщения, непригодного для спортивного мероприятия.

Матч между сборными Италии и Албании состоялся 15 июня в Дортмунде. Итальянцы одержали победу со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что перед игрой Сербии и Англии албанские и сербские болельщики устроили драку в одном из баров Гельзенкирхена.

Финальная часть чемпионата Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные.