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Сегодня, 20:42

Уэльс — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Уэльс — Хорватия начнется в 21:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Уэльса по футболу.
Фото Reuters
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Сборная Уэльса сыграет с командой Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе D 15 октября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе Cardiff City Stadium в городе Кардифф, Уэльс. Начало — в 21:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
15 окт, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
Хорватия

В прямом эфире матч Уэльс — Хорватия покажет телеканал «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 21.35 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Футбол
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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