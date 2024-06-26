Украина сыграет с Бельгией на чемпионате Европы по футболу 26 июня

Украина сыграет с Бельгией в матче группы Е на Евро-2024 в среду, 26 июня. Игра пройдет на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния Украина — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на стриминговой платформе Okko по платной подписке.

В группе Е все соперники набрали одинаковое количество баллов — по три. По дополнительным показателям бельгийцы опережают и занимают вторую строчку в квартете, а украинцы — четвертую.

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