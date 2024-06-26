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Сегодня, 18:50

Украина — Бельгия: началась трансляция матча Евро-2024

Началась трансляция матча Евро-2024 Украина — Бельгия
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Бельгии.
Фото Reuters
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Сборные Украины и Бельгии сыграют в матче группы Е на чемпионате Европы по футболу в среду, 26 июня. Встреча пройдет на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния Украина — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После двух туров все четыре сборные в группе E набрали по 3 очка. По дополнительным показателям лидирует Румыния, на втором месте идет Бельгия, далее — Словакия, а замыкает таблицу — Украина.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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