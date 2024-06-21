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Сегодня, 21:16

Конте не устраивает неопределенность с будущим Кварацхелии

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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте недоволен ситуацией, которая возникла с Хвичей Кварацхелия, сообщает Corriere dello Sport.

54-летнего специалиста не устраивает неопределенность с будущим грузина. Ранее агент футболиста, а также его отец заявили, что полузащитник хочет покинуть «Наполи». Кроме того, Кварацхелией интересуется «ПСЖ». Французский клуб предложил за него 10 миллионов евро.

Конте хочет, чтобы в раздевалке «Наполи» не было недовольства. При этом он намерен сохранить Хвичу. В минувшем сезоне неаполитанцы финишировал на 10-м месте в турнирной таблице серии А.

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