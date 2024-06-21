Украина может не попасть в плей-офф Евро, даже если сыграет вничью с Бельгией

Сегодня, 18:01
Украина обыграла Словакию (2:1) во втором туре группы Е на Евро-2024.
Несмотря на победу, команда Сергея Реброва завтра может опуститься на четвертую строчку, если Бельгия победит Румынию. При таком раскладе у всех сборных будет три очка — а у украинцев худшая разница мячей из-за разгромного поражения в первом туре.
|
Группа E
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Румыния
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-0
|
3
|
2. Украина
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
3. Словакия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
4. Бельгия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
2-й тур. Бельгия — Румыния.
3-й тур. Словакия — Румыния, Украина — Бельгия.
В последнем туре Украину в таком случае может не устроить даже ничья с Бельгией: если румыны и словаки тоже разделят очки, у всех команд будет по четыре балла — и украинцы останутся на последнем месте. А вот победа может вывести их на первую позицию, если Словакия не проиграет Румынии.