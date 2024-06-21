Украина может не попасть в плей-офф Евро, даже если сыграет вничью с Бельгией

Украина обыграла Словакию (2:1) во втором туре группы Е на Евро-2024.

Несмотря на победу, команда Сергея Реброва завтра может опуститься на четвертую строчку, если Бельгия победит Румынию. При таком раскладе у всех сборных будет три очка — а у украинцев худшая разница мячей из-за разгромного поражения в первом туре.

Группа E И В Н П М О 1. Румыния 1 1 0 0 3-0 3 2. Украина 2 1 0 1 2-4 3 3. Словакия 2 1 0 1 2-2 3 4. Бельгия 1 0 0 1 0-1 0

2-й тур. Бельгия — Румыния.

3-й тур. Словакия — Румыния, Украина — Бельгия.

В последнем туре Украину в таком случае может не устроить даже ничья с Бельгией: если румыны и словаки тоже разделят очки, у всех команд будет по четыре балла — и украинцы останутся на последнем месте. А вот победа может вывести их на первую позицию, если Словакия не проиграет Румынии.