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Сегодня, 17:56

Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отборочного турнира Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Счет на 30-й минуте открыл Георгий Судаков. На 90=6-й минуте преимущество украинцев удвоил Александр Караваев.

После 6 матчей сборная Украины с 10 очками занимает второе место в группе C. Северная Македония (7 очков) идет на 4-й строчке в квартете.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
14 окт, 16:00. epet ARENA (Прага)
Украина
2:0
Македония

В параллельном матче Северная Ирландия на своем поле разгромила Сан-Марино — 3:0. Победу хозяевам принесли голы Пола Смита, Джоша Магенниса и Конора Макменамина.

Северная Ирландия (6 очков) занимает второе место в группе H после 7 игр. Сан-Марино (0) замыкает группу.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
14 окт, 16:00. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
3:0
Сан-Марино
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Сан-Марино по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Украина — Северная Македония: смотреть матч отбора Евро 2024 (видео трансляция)