Украина: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Украина сыграет со Словакией, Бельгией и Румынией в группе Евро-2024

Сборная Украины по футболу сыграет в финальной части чемпионата Европы-2024 в группе E. Команда главного тренера Сергея Реброва проведет матчи с Румынией, Словакией и Бельгией.

«СЭ» публикует информацию о расписании игр украинской национальной команды на Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание матчей сборной Украины на Евро 2024

17 июня. 16.00. Румыния — Украина

Румыния 21 июня. 16.00. Словакия — Украина

26 июня. 19.00. Украина — Бельгия

Матчи чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где с разгромным счетом потерпела поражение от Англии (0:4).

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».