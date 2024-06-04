Украина: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Сегодня, 23:00
Сборная Украины по футболу сыграет в финальной части чемпионата Европы-2024 в группе E. Команда главного тренера Сергея Реброва проведет матчи с Румынией, Словакией и Бельгией.
«СЭ» публикует информацию о расписании игр украинской национальной команды на Евро-2024. Время начала — московское.
Матчи чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.
На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где с разгромным счетом потерпела поражение от Англии (0:4).
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».