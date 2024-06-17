Украина забила в четырех матчах из 12 на чемпионатах Европы

Сегодня, 20:21
Сборная Украины уступила Румынии (0:3) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.
Украины в восьмой раз за время участия в чемпионатах Европы не сумели забить ни одного гола за матч.
В 12 встречах украинцы сумели огорчить только трех соперников — дважды шведов (оба раза по 2:1), по разу — Нидерланды и Северную Македонию
Все матчи сборной Украина на чемпионатах Европы
|
Дата
|
Тренер
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
11.06.2012
|
Олег Блохин
|
Гр.турнир
|
Швеция — 2:1
|
Шевченко-2 — Ибрагимович
|
15.06.2012
|
Олег Блохин
|
Гр.турнир
|
Франция — 0:2
|
Менез, Кабай
|
19.06.2012
|
Олег Блохин
|
Гр.турнир
|
Англия — 0:1
|
Руни
|
12.06.2016
|
Михаил Фоменко
|
Гр.турнир
|
Германия — 0:2
|
Мустафи, Швайнштайгер
|
16.06.2016
|
Михаил Фоменко
|
Гр.турнир
|
Сев.Ирландия — 0:2
|
Маколи, Макгинн
|
21.06.2016
|
Михаил Фоменко
|
Гр.турнир
|
Польша — 0:1
|
Блащиковски
|
13.06.2021
|
Андрей Шевченко
|
Гр.турнир
|
Нидерланды — 2:3
|
Ярмоленко, Яремчук — Вайналдум, Вегхорст, Дюмфрис
|
17.06.2021
|
Андрей Шевченко
|
Гр.турнир
|
Сев.Македония — 2:1
|
Ярмоленко, Яремчук — Алиоски
|
21.06.2021
|
Андрей Шевченко
|
Гр.турнир
|
Австрия — 0:1
|
Баумгартнер
|
29.06.2021
|
Андрей Шевченко
|
1/8 финала
|
Швеция — 2:1 (д.в.)
|
Зинченко, Довбик — Форсберг
|
03.07.2021
|
Андрей Шевченко
|
1/4 финала
|
Англия — 0:4
|
Кейн-2, Магуайр, Дж.Хендерсон
|
17.06.2024
|
Сергей Ребров
|
Гр.турнир
|
Румыния — 0:3
|
Станчу, Р.Марин, Дрэгуш
Итого: +3=0-9, мячи 8-22.