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Сегодня, 12:35

Уолкер рассказал о соперничестве с Родри на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уолкер рассказал, что думает о соперничестве на Евро-2024 с полузащитником команды Испании Родри.

«Это решающая битва. На какое-то время мы станем врагами. Это будет похоже на собачью грызню. Как только матч закончится, кто бы ни победил, я буду уважать снова Родри как товарища по команде», — цитирует Уолкера Marca.

Футболисты играют вместе за «Манчестер Сити».

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Кайл Уокер
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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