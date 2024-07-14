Уолкер рассказал о соперничестве с Родри на Евро-2024

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уолкер рассказал, что думает о соперничестве на Евро-2024 с полузащитником команды Испании Родри.

«Это решающая битва. На какое-то время мы станем врагами. Это будет похоже на собачью грызню. Как только матч закончится, кто бы ни победил, я буду уважать снова Родри как товарища по команде», — цитирует Уолкера Marca.

Футболисты играют вместе за «Манчестер Сити».