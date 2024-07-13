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Сегодня, 21:52

Уоткинс назвал Испанию лучшей командой на Евро-2024

Алина Савинова
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Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс оценил выступление Испании на проходящем в Германии Евро-2024.

Англичане и испанцы вышли в финал турнира и проведут решающий матч в воскресенье, 14 июля. Игра пройдет на «Олимпийском» стадионе в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.

«У испанцев были непростые матчи на этом турнире. Наверное, это лучшая команда на этом Евро. У них молодые и очень динамичные нападающие. Они полны уверенности и всегда нацелены на ворота. Родри —невероятный игрок. Но и у нас есть игроки высочайшего класса. Мы способны забивать с любого положения», — приводит пресс-служба УЕФА слова Уоткинса.

Форвард также отметил, что ему не терпится принять участие в этой встрече.

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В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии обыграла Нидерланды (2:1), а Испания победила Францию (2:1).

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