Устроивший провокацию на Евро-2024 косовоалбанский журналист отстранен от работы

УЕФА отстранил от работы на чемпионате Европы-2024 косовоалбанского журналиста Арлинда Садику за провокационные жесты в адрес болельщиков сборной Сербии.

«Аккредитация журналиста отозвана в связи с неприемлемым поведением во время матча между сборными Сербии и Англии 16 июня. Этот журналист может быть заменен коллегой из той же организации до завершения турнира», — приводит telegraf.rs выдержку из заявления УЕФА.

На чемпионате мира-2018 в России за аналогичный жест были наказаны швейцарские футболисты Гранит Джака и Джердан Шакири. Их оштрафовали на 10 тысяч франков.

Также УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии на 4,5 тысячи евро за бросание болельщиками посторонних предметов и на десять тысяч евро за провокации на трибунах в матче с Англией.

Встреча между Сербией и Англией завершилась победой «трех львов» со счетом 1:0. В следующем матче команда Драгана Стойковича сыграет со Словенией 20 июня.