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Сегодня, 00:03

В Армении отреагировали на информацию, что Захарян посетит матч сборной и встретится с ФФА

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян прокомментировал для «СЭ» информацию, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян посетит матч сборной Армении против Латвии и встретится с представителями ФФА.

«Мы не комментируем слухи, о которых ничего не знаем», — сказал Карапетян «СЭ».

Ранее о визите Захаряна на матч сборной Армении сообщал Metaratings.

По действующим законам ФИФА, Захарян не может сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Армении из-за того, что он уже заигран за Россию и не является гражданином Армении.

В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 10 ассистами.

Источник: https://metaratings.ru/news/zakharyan-posetit-match-sbornoi-armenii-protiv-latvii-i-vstretitsya-s-ffa-259799/
Арсен Захарян
Сборная Армении по футболу
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Захарян планирует посетить матч сборной Армении против Латвии и встретиться с ФФА