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Сегодня, 21:51

В Бельгии назвали позорной игру сборной на Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
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Журналист Sudinfo Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» подвел итоги группового турнира чемпионата Европы для сборной Бельгии.

Сборная Бельгии сыграла вничью с Украиной в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 — 0:0. Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена».

«Мы просто вышли на поле, чтобы удержать выход в плей-офф, а не старались увезти три очка. Бельгия играла так же медленно, как против Словакии, но у нас все равно были шансы. Оглядываясь на первые три матча, можно сказать, что нашим лучшим футболистом был… Кун Кастельс. А мы сомневались в нем из-за невызова Куртуа.

С Францией будет непросто. Мы всегда проигрываем им на больших турнирах… Позорное выступление в группе, но если мы выиграем чемпионат, кого это будет волновать? Однако это не значит, что я верю в то, что мы сможем это сделать» — сказал Гердай «СЭ».

Бельгия с 4 очками заняла второе место в турнирной таблице группы Е, обойдя по дополнительным показателям Словакию и Украину, которые набрали такое же количество баллов. В 1/8 финала чемпионата Европы бельгийцы сыграют против Франции.

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
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