В Берлине прошла церемония закрытия Евро-2024

В Берлине на арене «Олимпиаштадион» официально завершилась церемония закрытия чемпионата Европы по футболу-2024.

Евро в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. В финал турнира вышли сборные Испании и Англии. Матч между командами состоится в воскресенье и начнется в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Церемония закрытия Евро-2024. Фото Reuters

Полотна в виде формы сборных Италии и Англии. Фото Reuters

В общей сложности Англия и Испания провели друг с другом 27 официальных матчей. На счету «Красной фурии» — 10 побед, в активе англичан — 13. Четыре раза сборные сыграли вничью.

Последним чемпионом Европы стала команда Италии, которая в 2020 году победила Англию (1:1, пенальти 3:2).