В Дортмунде из-за непогоды закрыли фан-зону в день матча Турция — Грузия

В Дортмунде закрыли фан-зону и зону публичного просмотра матча первого тура группового турнира Евро-2024 между сборными Турции и Грузии, сообщает портал dortmund.de.

Решение было принято в связи с тем, что поступило штормовое предупреждение. Метеорологическая служба Германии предупредила о риске ливней, молний и сильных порывов ветра в городе.

Болельщиков без билетов на игру на стадионе призвали оставаться дома. Городской представитель Дортмунда на Евро-2024 Мартин Зауэр отметил, что безопасность фанатов является приоритетом для властей города.

Встреча между сборными Турции и Грузии состоится во вторник, 18 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять немецких городов.