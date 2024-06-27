В фан-зоне Евро-2024 в Германии неизвестный напал с ножом на болельщиков

В Штутгарте три человека пострадали в фан-зоне во время трансляции матча чемпионата Европы-2024 между сборными Чехии и Грузии, сообщает телеканал ZDF.

По данным источника, в результате инцидента был задержан 25-летний подозреваемый, нанесший телесные повреждения трем мужчинам. Пострадавшие сейчас находятся в больнице, их состояние здоровье не уточняется.

Полицейские Германии усилили меры безопасности на фан-зонах. Правоохранительные органы пообещали внимательно следить за ситуацией и незамедлительно реагировать.

Чемпионат Европы-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. 29 июня начнутся первые матчи плей-офф турнира.