В фан-зоне Мюнхена не зафиксировали проноса флагов России в день игры украинцев на Евро

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В пресс-службе фан-зоны сообщили, что в Олимпийском парке Мюнхена не зафиксировала проноса флагов России в день матча сборных Украины и Румынии на чемпионате Европы 2024 года в Германии.
17 июня сборная Украины со счетом 0:3 уступила команде Румынии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.
«Нам не известно ни о каком подобном случае в фан-зоне Олимпийского парка Мюнхена», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о проносе флага России в день матча сборной Украины в фан-зону.
Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.