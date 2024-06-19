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Чемпионат Европы

Сегодня, 11:56

В фан-зоне Мюнхена не зафиксировали проноса флагов России в день игры украинцев на Евро

Виктория Кравченко
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В пресс-службе фан-зоны сообщили, что в Олимпийском парке Мюнхена не зафиксировала проноса флагов России в день матча сборных Украины и Румынии на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

17 июня сборная Украины со счетом 0:3 уступила команде Румынии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

«Нам не известно ни о каком подобном случае в фан-зоне Олимпийского парка Мюнхена», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о проносе флага России в день матча сборной Украины в фан-зону.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.

Евро-2024
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