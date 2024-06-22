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Сегодня, 04:08

В Федерации футбола Албании заявили, что сожалеют о поведении Даку

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Федерация футбола Албании сожалеет о поведении нападающего национальной команды и «Рубина» Мирлинда Даку на Евро-2024.

После ничьей с Хорватией (2:2) во втором туре групповой стадии турнира форвард произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов.

«Албанская федерация футбола признает недавний инцидент с участием нашего игрока Мирлинда Даку, произошедший после матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Албании и Хорватии. Мы понимаем, что в разгар спортивных соревнований эмоции зашкаливают, действия Мирлинда были достойной сожаления реакцией на крайне напряженную ситуацию.
Мирлинд Даку уже выразил глубокое раскаяние в своих действиях и принес публичные извинения. Он понимает последствия своего поведения и взял на себя всю ответственность. Этот инцидент не отражает его характера или ценностей, которых мы как федерация придерживаемся», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации футбола Албании.

21 июня появилась информация о том, что Даку будет дисквалифицирован на несколько матчей после инцидента. «Рубин» выступил с заявлением, в котором сообщил, что также применит санкции к футболисту.

Мирлинд Даку (справа). «Рубин» накажет и оштрафует своего лучшего бомбардира. Даку оскорбил македонцев на Евро

Источник: ТАСС
Евро-2024
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