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Сегодня, 14:45

В Гамбурге полиция выстрелила в мужчину с топором на шествии болельщиков

Виктория Кравченко
В Гамбурге полиция выстрелила в мужчину с топором.
Фото Global Look Press
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Во время шествия голландских болельщиков в Гамбурге неизвестный мужчина напал на полицейский с топором, сообщает Bild. По нападавшему был открыт огонь.

По данным источника, сначала полиция пыталась остановить мужчину перцовым баллончиком, после чего им пришлось использовать огнестрельное оружие.

От нескольких выстрелов мужчина упал на землю. В каком он сейчас состоянии — не сообщается.

Сегодня, 16 июня, сборная Нидерландов в Гамбурге встретится с командой Польши на чемпионате Европы. Игра начнется в 16.00 мск.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Польша — Нидерланды.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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