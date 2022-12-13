В Германии создали специальный комитет, который будет курировать подготовку сборной к Евро-2024

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил во вторник, 13 декабря, о создании специального комитета, который будет курировать подготовку сборной к Евро-2024, сообщает Kicker.

В него вошли пять человек: Карл-Хайнц Румменигге, Оливер Кан, Руди Феллер, Маттиас Заммер и Оливер Минтцлафф.

По словам президента DFB Бернда Нойендорфа, миссия группы — помочь сбоорной подготовиться к Евро-2024, который пройдет в Германии.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Германии не смогла выйти в плей-офф, заняв в группе Е 3-е место.

Ранее Немецкий футбольный союз отправил в отставку генерального менеджера сборной Германии Оливера Бирхоффа. Главный тренер Ханс-Дитер Флик остался на своем посту.