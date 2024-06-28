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Сегодня, 12:06

В Германии заявили, что сборной будет не хватать Рюдигера и Та в матче против Дании

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Немецкий журналист Томас Шпигель высказался о предстоящем матче сборной против Дании в 1/8 финала Евро-2024.

«Победы Германии над Шотландией и Венгрией укрепили веру в то, что команда может далеко продвинуться на этом турнире. В центре обороны Германии будет не хватать дисквалифицированных Джонатана Та и Антонио Рюдигера, у которого мышечная травма, что вызывает серьезные сомнения в победе. Привлечение Нико Шлоттербека и Вальдемара Антона в качестве неопытных партнеров будет рискованным. Хотя Шлоттербек в последние месяцы неплохо выступал в «Дортмунде» после довольно посредственной первой части сезона.

Все больше и больше людей считают, что нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг должен начать с «ложной девятки» Кая Хавертца. Фюллькруг забивает им голы очень надежно. Вне поля он очень честен, остроумен и конструктивен в интервью, поэтому он всем очень нравится. Думаю, Нагельсманн останется с Хаверцем, потому что Фюллькруг работает на замену.

При домашнем преимуществе Германия должна победить. Но даже болельщики осознают угрозу, которую представляет Дания — они цепкая команда. Голы забьют обе команды. Ожидаю яркую игру», — приводит слова Шпигеля ODDS.ru.

Матч 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания состоится в субботу, 29 июня, в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 мск.

Источник: ODDS.ru
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
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