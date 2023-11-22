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Чемпионат Европы

Сегодня, 14:23

В Италии оценили эпизод с неназначением пенальти в матче с Украиной

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Игроки сборной Италии.
Фото Reuters
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Журналистка La Gazzetta dello Sport Алессандра Боччи рассказала «СЭ», что думает о выходе сборной Италии на Евро-2024.

— Как вы оцениваете эпизод с неназначением 11-метрового в ворота «Скуадры адзурры»? Тот момент вызвал жаркую дискуссию в СМИ и соцсетях.

— Думаю, многие, мягко говоря, удивились, что судья не поставил пенальти. Забили бы его или нет, неизвестно, но у меня возникает такой вопрос: зачем вообще нужен ВАР, если не смотреть такие важные вещи?!

По итогам отборочного турнира Италия с 14 очками заняла второе место в группе C и квалифицировалась на чемпионат Европы. Украина с 14 очками расположилась на третьей строчке и примет участие в плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет с Израилем. Первое место в группе заняла Англия (20 очков).

Сборная Италии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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