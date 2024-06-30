Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:55

В Италии считают, что президент федерации должен покинуть пост после вылета сборной с Евро-2024

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Итальянская журналистка La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте прокомментировала вылет сборной Италии с Евро-2024. «Скуадра адзурра» в 1/8 финала проиграла швейцарцам (0:2).

— Швейцария сегодня намного сильнее, чем три года назад. Италия же была командой в руках Спаллетти менее года, он не успел с ней полноценно поработать. Он подумал, что может быстро изменить игру, но на самом деле у него не было времени тренировать команду для этого, и в итоге он запутался среди множества тактических изменений.

Через час состоится пресс-конференция тренера и президента, но не думаю, что будут новости: у него есть контракт до чемпионата мира. И уже вчера вечером он выразил желание продолжить свою работу. Что может измениться в структуре федерации? Если только президент уйдет со своего поста, поскольку именно он выбрал тренера, — сказала Элефанте «СЭ».

Сборная Италии покинула чемпионат Европы в ранге действующих чемпионов турнира. В четвертьфинале команда Мурата Якина сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Лучано Спаллетти
1
0
Читайте также
Судья прервал матч Германия — Дания на Евро-2024 из-за грозы
Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA перед Уимблдоном
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Время показало, кто Якин, а кто Широков. Рабинер — о великолепной победе Швейцарии над Италией
«Команда играет по схеме, которую хотел Джака». Как разрулили конфликт капитана с Якином
Вратарь Дании Шмейхель: «Я играю в футбол 23 года и до сих пор не знаю правил»
«Футбол становится нелепым — больно, что игра с Германией решается так». Дания в ярости из-за судейства
Кроос двумя словами прокомментировал выход сборной Германии в 1/4 финала Евро-2024
Человек, вернувший настоящую «Красную фурию». Работа де ла Фуэнте стала откровением
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Защитник сборной Сербии Велькович: «Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды»

Кроос двумя словами прокомментировал выход сборной Германии в 1/4 финала Евро-2024