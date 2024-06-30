В Италии считают, что президент федерации должен покинуть пост после вылета сборной с Евро-2024

Итальянская журналистка La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте прокомментировала вылет сборной Италии с Евро-2024. «Скуадра адзурра» в 1/8 финала проиграла швейцарцам (0:2).

— Швейцария сегодня намного сильнее, чем три года назад. Италия же была командой в руках Спаллетти менее года, он не успел с ней полноценно поработать. Он подумал, что может быстро изменить игру, но на самом деле у него не было времени тренировать команду для этого, и в итоге он запутался среди множества тактических изменений.

Через час состоится пресс-конференция тренера и президента, но не думаю, что будут новости: у него есть контракт до чемпионата мира. И уже вчера вечером он выразил желание продолжить свою работу. Что может измениться в структуре федерации? Если только президент уйдет со своего поста, поскольку именно он выбрал тренера, — сказала Элефанте «СЭ».

Сборная Италии покинула чемпионат Европы в ранге действующих чемпионов турнира. В четвертьфинале команда Мурата Якина сыграет с победителем пары Англия — Словакия.