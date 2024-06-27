В Италии считают Швейцарию тяжелым соперником в 1/8 финала Евро-2024

Итальянский журналист Radio 24 Дарио Риччи в интервью «СЭ» высказался о перспективах «Скуадры адзурры» на Евро-2024.

«В команде девять футболистов выигрывали европейский титул. Это опытные ребята, способные передать ценные навыки каждому новичку.

В любой команде, когда она формируется, появляются свои лидеры, каждый берет на себя определенную роль. Я верю, что в раздевалке «адзурри» такие есть.

У нас есть все, чтобы провести отличный чемпионат Европы. Но даже Швейцария, с которой нам теперь предстоит встретиться в 1/8 финала, безусловно, очень тяжелый соперник", — сказал Риччи «СЭ».

В 1/8 финала команда Спаллетти сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в Берлине.