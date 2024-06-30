В Итальянской федерации футбола подтвердили, что Спаллетти продолжит возглавлять сборную

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что Лучано Спаллетти останется на посту главного тренера национальной команды.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 65-летний специалист продолжит работу в сборной Италии как минимум до чемпионата мира 2026 года.

«Нечего и думать о том, чтобы решать проблемы отказом от многолетнего проекта после всего лишь 8-9 месяцев работы. Нам есть что пересмотреть, над чем серьезно поразмыслить. Мы поднимемся вновь вместе с усердной работой и целью. Спаллетти пользуется нашим полным доверием, мы продолжим работать с ним», — приводит слова Гравины журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Италия не сумела выйти в четвертьфинал Евро-2024, который проходит в Германии. В 1/8 финала итальянцы проиграли Швейцарии со счетом 0:2. После матча Спаллетти заявил, что обсудит свое будущее в итальянской сборной с главой FIGC.

Спаллетти возглавляет сборную Италии с 1 сентября 2023 года. За это время команда под его руководством провела 14 матчей, в которых одержала семь побед, потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью.