В Итальянской федерации футбола подтвердили, что Спаллетти продолжит возглавлять сборную

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Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что Лучано Спаллетти останется на посту главного тренера национальной команды.
Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 65-летний специалист продолжит работу в сборной Италии как минимум до чемпионата мира 2026 года.
«Нечего и думать о том, чтобы решать проблемы отказом от многолетнего проекта после всего лишь 8-9 месяцев работы. Нам есть что пересмотреть, над чем серьезно поразмыслить. Мы поднимемся вновь вместе с усердной работой и целью. Спаллетти пользуется нашим полным доверием, мы продолжим работать с ним», — приводит слова Гравины журналист Николо Скира в своих соцсетях.
Италия не сумела выйти в четвертьфинал Евро-2024, который проходит в Германии. В 1/8 финала итальянцы проиграли Швейцарии со счетом 0:2. После матча Спаллетти заявил, что обсудит свое будущее в итальянской сборной с главой FIGC.
Спаллетти возглавляет сборную Италии с 1 сентября 2023 года. За это время команда под его руководством провела 14 матчей, в которых одержала семь побед, потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью.