В Израиле ограничили продажу билетов на матч с Андоррой из-за угрозы фанатских беспорядков

Израильская полиция и Федерация футбола Израиля ограничили продажу билетов на матч отборочного турнира Евро-2024 между израильтянами и Андоррой.

Решение было принято из-за угрозы фанатов «Бейтара» прорваться на поле и сорвать игру. Болельщики иерусалимской команды недовольны решением федерации запретить клубу участвовать в Кубке Израиля-2023/24.

Федерация футбола Израиля отстранила «Бейтар» от участия в Кубке страны в следующем сезоне из-за того, что фанаты команды сорвали церемонию награждения в финале турнира в сезоне-2022/23. Наиболее экстремистски настроенны фанаты из группировки «Ла-Фамилия» заявляют, что готовы довести ситуацию до дисквалификации сборной Израиля из отборочного турнира Евро-2024.

Матч Израиль — Андорра должен пройти на стадионе «Тедди» в Иерусалиме в понедельник, 19 июня. Израильская полиция заблокировала первые 10 рядов на трибунах арены и объявила, что порядок на стадионе и рядом с ним будут обеспечивать более 800 стражей порядка, включая особый отряд, специализирующийся на разгоне демонстраций. Гостиницы, в которых будут проживать сборные, будут усиленно охраняться.

Стадион «Тедди» вмещает 32 тысячи человек, число билетов, выделенных для продажи на игру Израиль — Андорра, составляет 15 тысяч.

(Эли Швидлер)