В какой группе сыграет сборная Польши на Евро-2024

Польша сыграет на чемпионате Европы-2024 в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией

В ночь со вторника на среду, 27 марта, определились все участники чемпионата Европы по футболу. 20 из 24 участников были определены по итогам отборочного турнира. Еще три сборные определились через стыковые матчи Лиги наций.

Победитель финала Пути A Польша попадет в группу D с Нидерландами, Австрией и Францией.

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

Полный состав групп финального турнира Евро доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии, встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф