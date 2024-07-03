Веркаутерен о реакции Де Брейне на вопрос о золотом поколении сборной Бельгии: «Возможно, это перебор»

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне, который разозлился на вопрос о золотом поколении его команды на пресс-конференции после поражения от Франции (0:1) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я могу понять его ответ. Но журналисты делают свою работу. Понимаю его реакцию, он был разочарован поражением. А журналисты всегда задают вопрос о том, почему золотое поколение не побеждает. Возможно, с его стороны это был перебор», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Португалией.