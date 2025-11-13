Видео
13 ноября, 01:35

В Лондоне показали логотип Евро-2028

Евгений Козинов
Корреспондент

На площади Пикадилли в Лондоне в среду был представлен логотип и бренд чемпионата Европы-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.

«Фирменный стиль Евро-2028 — это торжество того, что делает футбол особенным: эмоций, единства и радости от совместного опыта. Летом 2028 года мы все будем говорить о футболе, и фирменный стиль — это выражение страсти болельщиков, чьи голоса, скандирования и энергия оживляют игру. В основе бренда лежит логотип с изображением легендарного кубка Анри Делоне. Динамичный дизайн передает дух праздника и единения, воплощенный в ярких цветах, вдохновленных принимающими странами. Этот фирменный стиль подкрепляет идею о том, что футбол — это язык, объединяющий мир», — говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Также в среду было представлено расписание матчей Евро-2028. На 8 стадионах в Великобритании и 1 в Ирландии будет сыгран 51 матч с участием 24 команд. Стартовый матч турнира пройдет на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе.

1

  • Saiga-спринтер

    Неинтересно и примитивно. Такой логотип никому не запомнится.

    13.11.2025

