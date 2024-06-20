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Сегодня, 01:03

В матче Турции и Грузии на поле было два игрока с 14-м номером в одной команде

Евгений Козинов
Корреспондент
Самет Айкадын.
Фото Reuters
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В матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 сборная Турции обыграла Грузию (3:1), а у турецкой команды на поле было два футболиста в шортах с номером 14.

Защитник Самет Айкадын, выступающий под номером 4, играл в чужих шортах. У него на них было число 14, под которым играет полузащитник Абдюлкерим Бардакджы.

Как выяснилось позже, когда появился кадр с двумя игроками с номером 14 в турецкой команде, Айкадын на разминке перед матчем был в своих шортах с номером 4.

22 июня сборная Турции в 3-м туре встретится с Португалией, а Грузия сыграет с Чехией.

Футбол
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
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