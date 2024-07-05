В МИД Турции назвали предвзятым решение УЕФА по Демиралу

В МИД Турции отреагировали на решение УЕФА дисквалифицировать на два матча защитника турецкой сборной по футболу Мериха Демирала.

В пятницу, 5 июля, стало известно, что УЕФА отстранил 26-летнего игрока на два матча Евро-2024 за провокационный жест, который он показал во время встречи 1/8 финала турнира против Австрии (2:1). Турецкая футбольная федерация (TTF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данное решение.

«Мы сожалеем, что УЕФА дисквалифицировал на два матча игрока нашей национальной сборной Мериха Демирала. Это решение, вызвавшее глубокое разочарование у всех наших граждан внутри страны и за рубежом, укрепило мнение о том, что в некоторых европейских странах усиливается тенденция действовать предвзято по отношению к иностранцам», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В четвертьфинале чемпионата Европы Турция встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.