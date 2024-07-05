Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:22

В МИД Турции назвали предвзятым решение УЕФА по Демиралу

Алина Савинова
Telegram Дзен

В МИД Турции отреагировали на решение УЕФА дисквалифицировать на два матча защитника турецкой сборной по футболу Мериха Демирала.

В пятницу, 5 июля, стало известно, что УЕФА отстранил 26-летнего игрока на два матча Евро-2024 за провокационный жест, который он показал во время встречи 1/8 финала турнира против Австрии (2:1). Турецкая футбольная федерация (TTF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данное решение.

«Мы сожалеем, что УЕФА дисквалифицировал на два матча игрока нашей национальной сборной Мериха Демирала. Это решение, вызвавшее глубокое разочарование у всех наших граждан внутри страны и за рубежом, укрепило мнение о том, что в некоторых европейских странах усиливается тенденция действовать предвзято по отношению к иностранцам», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Мерих Демирал. Политический скандал на Евро: Демирал забанен на два матча за «волчий салют». В Турции все опровергают

В четвертьфинале чемпионата Европы Турция встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21288649
Футбол
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
5
0
Читайте также
В сборной Германии отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
Кроос сломал Педри, голы Ольмо и Виртца, скандал с рукой Кукурельи и сумасшедшая развязка. Что случилось в матче Евро-2024 Испания – Германия
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Испания победила Германию в дополнительное время. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро
Евро-2024: расписание и результаты матчей 1/4 финала 5 июля
Сборная Испании победила Германию и стала первым полуфиналистом Евро-2024
Испания — Германия: Карвахаль получил красную карточку
Испания — Германия: Мерино вывел испанцев вперед
Нидерланды — Турция. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Андрих пропустит полуфинал Евро-2024 в случае прохода сборной Германии

Португалия — Франция: смотреть трансляцию матча чемпионата Европы 2024