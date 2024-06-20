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Сегодня, 14:56

В «Рубине» не поддержали оскорбительное поведение Даку после матча Евро-2024

Константин Белов
Корреспондент
Мирлинд Даку.
Фото Global Look Press
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Пресс-служба «Рубина» в комментарии для «СЭ» отреагировала на поведение албанского нападающего Мирлинда Даку после матча 2-го тура Евро-2024 против Хорватии (2:2).

Футболист после игры заряжал кричалку: «(Использовано нецензурное слово) македонцев! (Использовано нецензурное слово) сербов!»

«Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалением, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Северомакедонская федерация футбола уже направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать Даку.

26-летний футболист выступает за «Рубин» с июля 2023 года. На Евро-2024 форвард принял участие в матче сборной Албании с Хорватией, выйдя на замену на 85-й минуте.

Нападающий может быть дисквалифицирован за свое поведение после игры с хорватами.

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Мирлинд Даку
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