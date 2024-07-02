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Сегодня, 13:17

В сборной Бельгии не сомневаются в продолжении работы с Тедеско

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» высказался о будущем главного тренера Доменико Тедеско после вылета команды с Евро-2024.

«Нужно несколько дней, чтобы все обдумать. У Доменико есть контракт, так что у меня нет вопросов или сомнений по этому поводу», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Сборная Франции одержала победу над Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 1:0. В следующем раунде команда Дидье Дешама сыграет с Португалией.

Франк Веркаутерен
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Доменико Тедеско
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