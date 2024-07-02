В сборной Бельгии не сомневаются в продолжении работы с Тедеско

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» высказался о будущем главного тренера Доменико Тедеско после вылета команды с Евро-2024.

«Нужно несколько дней, чтобы все обдумать. У Доменико есть контракт, так что у меня нет вопросов или сомнений по этому поводу», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Сборная Франции одержала победу над Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 1:0. В следующем раунде команда Дидье Дешама сыграет с Португалией.