Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:07

В Сербии назвали главную проблему национальной сборной на Евро-2024

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» высказался о шансах сборной Сербии выйти из группы чемпионата Европы-2024.

«Сербия может выйти из группы. Но если этого не произойдет, это не станет сюрпризом. Все зависит от психологии. А она у нас не очень. Мы могли сыграть с Англией вничью, но не удалось. В следующем матче это может сказаться. Словения и Дания — хорошие команды, против них будет непросто», — сказал Цветкович «СЭ».

16 июня сербы уступили Англии (0:1). Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Сербии, которая играет в группе C, встретится со Словенией (20 июня). В третьем туре соперником сербов станет Дания (25 июня).

Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Фанаты высмеяли Кумана за ковыряние в носу во время матча Евро-2024
Мнения российских спортсменов об Играх БРИКС разделились
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Тренер сборной Португалии запретил друзьям Роналду жить в одном отеле с командой
Против фаната из Сербии возбудили уголовное дело после драки на Евро
Журова назвала слабой работу по обеспечению безопасности на Евро-2024 в Германии
Группа E Евро-2024: непредсказуемая Украина, Тедеско без Куртуа и смелые словаки
Вегхорст поделился эмоциями после игры на Евро-2024 против Польши
Словения — Дания: видеообзор матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Журова назвала слабой работу по обеспечению безопасности на Евро-2024 в Германии

Против фаната из Сербии возбудили уголовное дело после драки на Евро