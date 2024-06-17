В Сербии назвали главную проблему национальной сборной на Евро-2024

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» высказался о шансах сборной Сербии выйти из группы чемпионата Европы-2024.

«Сербия может выйти из группы. Но если этого не произойдет, это не станет сюрпризом. Все зависит от психологии. А она у нас не очень. Мы могли сыграть с Англией вничью, но не удалось. В следующем матче это может сказаться. Словения и Дания — хорошие команды, против них будет непросто», — сказал Цветкович «СЭ».

16 июня сербы уступили Англии (0:1). Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Сербии, которая играет в группе C, встретится со Словенией (20 июня). В третьем туре соперником сербов станет Дания (25 июня).