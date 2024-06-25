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Сегодня, 13:29

В Сербии не уверены в успехе сборной в матче против Дании

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Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал «СЭ» игру сборной Сербии на Евро-2024 и оценил шансы команды в матче против сборной Дании.

«Если учитывать два последних матча, то надеяться не на что. Но в спорте бывает разное и нам может повезти против Дании. Считаю, команде не хватает креатива впереди, нет тех игроков, которые могли бы создать момент для нападающих. Кроме того, не совсем удачно выглядит решение тренера поставить на позицию латераля атакующих футболистов. Оба наших фланга защиты были нацелены на активные действия впереди и не смогли справиться с оборонительной игрой. Нам повезло забить на последних минутах встречи со Словенией, но с Данией, думаю, такое не повторится», — сказал Цветкович «СЭ».

Сборные Дании и Сербии сыграют 25 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. После двух туров Дания занимает второе место в группе С, набрав 2 очка, а Сербия с одним баллом замыкает таблицу группы.

Александр Абустин

Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Сербии по футболу
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