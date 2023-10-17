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Сегодня, 18:31

В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг Швеции в честь жертв стрельбы в Бельгии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФИФА приспустила флаг Швеции в штаб-кварте организации в Цюрихе, сообщает пресс-служба организации.

16 октября недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана после первого тайма по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.

17 октября стало известно, что в Бельгии нейтрализовали мужчину, который может быть причастен к убийству шведских болельщиков. При задержании подозреваемый получил ранение в грудь и скончался от полученных ран в больнице.

Ранее трагедию в Брюсселе прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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Чемпионат Европы по футболу
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