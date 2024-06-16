В третий раз в истории Евро чемпион начал защиту титула с волевой победы

Сегодня, 01:08
Сборная Италии, выигравшая три года назад чемпионат Европы, в первом матче нового турнира победила албанцев со счетом 2:1.
Ранее защиту титула успешно начинали СССР, ФРГ, Нидерланды, Франция, Испания и Португалия. Причем немцам и французам, как и итальянцам, пришлось переламывать ход матча. Сборная ФРГ в 1976 году отыгралась со счета 0:2 и дожала хозяев в дополнительное время, а сборная Франции в 2004-м умудрилась одолеть англичан, уступая к 90-й минуте.
Для итальянцев волевой успех оказался вторым в истории Евро. Правда, трех очков во встрече с болгарами не хватило в 2004 году, что выйти в четвертьфинал.
Все стартовые матчи действующих чемпионов Европы
|
Год
|
Действующий чемпион
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
17.06.1964
|
СССР
|
Барселона
|
1/2 финала
|
Дания
|
3:0
|
17.06.1976
|
ФРГ
|
Белград
|
1/2 финала
|
Югославия
|
4:2 (д.в.)
|
11.06.1980
|
Чехословакия
|
Рим
|
Гр.турнир
|
ФРГ
|
0:1
|
14.06.1984
|
ФРГ
|
Страсбур
|
Гр.турнир
|
Португалия
|
0:0
|
12.06.1992
|
Нидерланды
|
Гетеборг
|
Гр.турнир
|
Шотландия
|
1:0
|
09.06.1996
|
Дания
|
Шеффилд
|
Гр.турнир
|
Португалия
|
1:1
|
12.06.2000
|
Германия
|
Льеж
|
Гр.турнир
|
Румыния
|
1:1
|
08.06.2004
|
Франция
|
Лиссабон
|
Гр.турнир
|
Англия
|
2:1
|
10.06.2008
|
Греция
|
Зальцбург
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
0:2
|
10.06.2012
|
Испания
|
Гданьск
|
Гр.турнир
|
Италия
|
1:1
|
13.06.2016
|
Испания
|
Тулуза
|
Гр.турнир
|
Чехия
|
1:0
|
15.06.2021
|
Португалия
|
Будапешт
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
3:0
|
15.06.2024
|
Италия
|
Дортмунд
|
Гр.турнир
|
Албания
|
2:1
Чемпионы Европы-1964 (Испания), -1968 (Италия) и -1984 (Франция) не смогли отобраться на следующий турнир.