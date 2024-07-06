В Турции не видят причин, по которым национальная сборная не сможет обыграть Нидерландов

Турецкий журналист Серджан Дикме в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Турции и Нидерландами в 1/4 финала Евро-2024.

«Тренер Монтелла продолжит играть по своей системе без нападающих на протяжении всего турнира. Хотя в Турции эта тактика подверглась критике, она оказалась успешной. В групповых матчах Австрия обыграла Голландию, а Турция — Австрию. Нет причин, по которым Турция не сможет победить Нидерланды. Проблемы Турции в обороне продолжаются. У Нидерландов есть талантливые игроки, которые могут реализовать пенальти. Я ожидаю интересный и напряженный матч с большим количеством голов. Несправедливое наказание, назначенное УЕФА Мериху Демиралу, положительно скажется на сборной Турции. Даже если матч закончится вничью и перейдет в дополнительное время или по пенальти, Турция победит», — сказал Дикме «СЭ»

Матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция состоится 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 мск.