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Сегодня, 14:30

Турецкая футбольная федерация обратилась в CAS после дисквалификации Демирала

Руслан Минаев
Мерих Демирал.
Фото Reuters
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Турецкая футбольная федерация (TTF) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), после того как УЕФА дисквалифицировал защитника национальной команды Мериха Демирала на два матча из-за скандального жеста. Об этом сообщает издание Milliyet.

Отмечается, что CAS рассмотрит дело и вынесет вердикт к полудню в день матча.

Во время матча 1/8 финала Евро-2024 против Австрии (2:1) 26-летний турок показал жест «волчий салют», который ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки»), известной ультраправыми взглядами. Организация запрещена в Австрии и во Франции.

В четвертьфинале Турция встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля и начнется в 22:00 мск.

Евро-2024
Сборная Турции по футболу
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