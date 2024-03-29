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Чемпионат Европы

29 марта, 10:03

В УЕФА назвали безопасность приоритетом Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В УЕФА рассказали о планах обеспечения безопасности на чемпионате Европы-2024, который пройдет в Германии.

«Безопасность на чемпионате Европы-2024 является приоритетом для УЕФА и властей Германии. Поэтому УЕФА тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и партнерами в плане разработки надлежащих и надежных механизмов для обеспечения безопасности всех участников турнира», — приводит ТАСС ответ пресс-службы УЕФА.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 26 марта завершились заключительные стыковые матчи и определились все участники чемпионата Европы.

Источник: ТАСС
Футбол
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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