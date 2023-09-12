В УЕФА разъяснили «всегендерность» туалетов на Евро-2024

Пресс-служба УЕФА прокомментировала «СЭ» появление «всегендерных» туалетов, которыми будут оборудованы стадионы на Евро-2024.

«Большинство из них будут мужскими и женскими туалетами, и, кроме того, будет несколько туалетов для всех полов, доступ к которым будет обеспечен со всех точек стадиона», — заявили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все стадионы на чемпионате Европы-2024 будут оборудованы общими туалетами.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.