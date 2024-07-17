Евсеев: «В Италии, как нигде, давят на тренера»

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев считает, что излишнее давление на Лучано Спаллетти повлияло на результат сборной Италии на Евро-2024.

«Спаллетти искал новые сочетания, но вы знаете, что в Италии, как нигде, давят на тренера. Там любой человек, начиная от ребенка и заканчивая бабушкой, разбирается в футболе, поэтому буквально у каждого есть свое мнение. Это привело к давлению, которое и повлияло на Спаллетти», — цитирует Metaratings.ru Евсеева.

Сборная Италии в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 проиграла Швейцарии — 0:2.