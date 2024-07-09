Газзаев — о Евро-2024: «В полуфинал вышли лучшие команды, за исключением Англии»

Бывший главный тренер ЦСКА в разговоре с «СЭ» поделился мнением о полуфиналистах чемпионата Европы по футболу.

«Стоит сказать, что в полуфинал вышли лучшие команды, за исключением разве что Англии. Особенно выделяется Испания, которая показывает хороший результат и уровень игры, чего не скажешь об англичанах. Но если говорить о полуфиналах, то тут сложно называть фаворитов, так как все сборные стремятся сыграть в финале чемпионата Европы. Игроки и команды будут настроены на свои максимальные возможности: тактически и физически, технически и морально. Так что, безусловно, нас ждут очень интересные матчи», — сказал Газзаев «СЭ».

В первом полуфинале Евро-2024 встретятся Испания и Франция (9 июля), во втором — Нидерланды и Англия (10 июля). Финал турнира состоится 14 июля в Берлине.

Денис Сафронов