Гладилин: «Если испанцы забьют первыми, то у грузин шансов не будет»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Испании и Грузии.

«Смогут ли грузины повторить успех сборной России, когда мы смогли выбить испанцев на ЧМ-18? Без удачи этого не сделать. Да, они обыграли португальцев, но ведь команда Роналду и с этим поражением заняла первое место.

Грузинская сборная довольно симпатичная, но им нельзя будет первыми пропускать в игре с испанцами. Если это случится, то шансов у них не будет. Но они способны дисциплинированно подойти к поединку и выстоять, используя свои моменты», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».