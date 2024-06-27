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Сегодня, 21:32

Гладилин: «Если испанцы забьют первыми, то у грузин шансов не будет»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Испании и Грузии.

«Смогут ли грузины повторить успех сборной России, когда мы смогли выбить испанцев на ЧМ-18? Без удачи этого не сделать. Да, они обыграли португальцев, но ведь команда Роналду и с этим поражением заняла первое место.

Грузинская сборная довольно симпатичная, но им нельзя будет первыми пропускать в игре с испанцами. Если это случится, то шансов у них не будет. Но они способны дисциплинированно подойти к поединку и выстоять, используя свои моменты», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Матч между национальными командами состоится в воскресенье, 30 июня, в Кельне.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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