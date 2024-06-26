Гладилин: «Первая игра с Испанией надломила хорватов»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что поражение от сборной Испании (0:3) в первом туре Евро-2024 стало психологической проблемой для Хорватии.

«Первая игра с Испанией их надломила, они начали играть в открытый футбол и допустили ошибку. Но в матче с Италией они показали, что являются хорошей командой и в состоянии бороться дальше. Они стали возрастной командой, трое игроков — уже критического возраста. Но это естественно», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

Сборная Хорватии набрала 2 очка и заняла 3-е место в группе. Италия стала второй, а Испания — первой.