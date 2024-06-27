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Сегодня, 19:48

Гладилин: «Сборная Хорватии должна была выйти в плей-офф Евро-2024»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что сборная Хорватии должна была продолжить выступление на чемпионате Европ-2024.

«Есть команды, которые могли бы дальше играть — например, Хорватия. Да, хорваты допустили кое-какие ошибки, но по уровню футболистов и по качеству игры они должны были пройти дальше. А в целом, очень ровный состав в плей-офф. Говорить о том, что чье-то непопадание в следующую стадию — несчастный случай, я бы не стал», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Хорваты заняли третье место в группе В, набрав 2 очка. Согласно регламенту турнира, в плей-офф проходили четыре лучшие из шести команд, ставших третьими. Сборная Хорватии в эту четверку не попала, показав худший результат среди третьих мест. Также не прошла в плей-офф Венгрия.

Источник: Газета.Ru
Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу
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