Кечинов — о победе Испании над Англией в финале Евро-2024: «Справедливость восторжествовала»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу сборной Испании над Англией (2:1) в финале чемпионата Европы-2024.

«Все по делу, Испания на протяжении всего чемпионата была сильнее всех, на мой взгляд. Про Англию я этого не мог сказать. В плей-офф они чудом вылезли в матче со Словаками, в игре со Швейцарией тоже, я считаю, незаслуженно победили. Когда-то это должно было закончиться. И в финале все встало на свои места, справедливость восторжествовала и сильнейший победил», — цитирует Кечинова «Газета.ru».

Сборная Испании стала чемпионом Европы в рекордный четвертый раз в истории.

Евро-2024 проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.